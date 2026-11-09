Лідер демократів у Палаті представників США підтримав імпічмент глави Пентагону Гегсета

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс підтримав імпічмент глави Пентагону Гегсета. Резолюцію про відставку очільника Пентагону можуть внести вже цього тижня.

Про це Джеффріс заявив 8 листопада в ефірі ABC News. За його словами, демократи обговорять можливу резолюцію про імпічмент у вівторок, 10 листопада, коли вперше зберуться після перемоги на проміжних виборах до Конгресу. Слова конгресмена цитує Bloomberg.

Чому Гегсету загрожує імпічмент?

Джеффріс наголосив, що Гегсет зловживав повноваженнями, послабив національну безпеку США та спровокував, за його словами, необґрунтовану й дорогу війну проти Ірану.

Він також зазначив, що війна з Іраном призвела до різкого зростання цін для американців і зробила країну менш захищеною.

Політик підкреслив, що резолюція матиме надзвичайно потужну підтримку серед конгресменів, та наполіг на негайній відставці керівника оборонного відомства.

Ініціатива імпічменту отримала підтримку обох партій

Після проміжних виборів 3 листопада ініціатива щодо усунення глави Пентагону отримала нову підтримку як серед демократів, так і серед республіканців.

Зокрема, республіканець від Кентуккі Томас Массі заявив, що обов'язково повторно внесе статті імпічменту, щойно Палата представників відновить роботу.

Раніше Массі вже намагався ініціювати імпічмент Гегсета через початок війни з Іраном без дозволу Конгресу. Сам політик залишить Конгрес після поразки на праймеріз кандидату, якого підтримував президент Дональд Трамп.

Водночас Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета, і похвалив його роботу.

8 листопада президент сказав журналістам у Флориді, що глава Пентагону відіграв важливу роль у тому, що США фактично виграли дві війни – проти Ірану та під час військової операції у Венесуелі, внаслідок якої Ніколас Мадуро втратив владу.

Массі, зі свого боку, закликав Трампа якнайшвидше звільнити міністра оборони. На його думку, це дозволило б контрольованому республіканцями Сенату затвердити наступника Гегсета до того, як у січні більшість перейде до демократів.

Республіканець від Арканзасу Френч Гілл також заявив, що рішення про звільнення міністра оборони має ухвалювати Трамп. Він зазначив, що якщо Гегсет неналежно виконує свої обов'язки, президент повинен замінити його. Водночас Гілл наголосив, що питання ефективності керівництва Пентагоном і наявності підстав для імпічменту – це різні речі.