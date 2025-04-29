У команді Трампа серйозно готуються до можливого імпічменту, – Axios

28 квітня вперше за другу каденцію Трампа у Конгресі ініціюють імпічмент проти нього. Попри те, що Республіканська партія має більшість і в Сенаті, і у Палаті представників, команда американського президента залишається стривоженою. Адже ситуація у Конгресі може зміниться вже наступного року, коли мають відбутися проміжні вибори.

Радники Трампа серйозно розглядають ймовірність того, що його можуть знову піддати імпічменту, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників наступного року, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Над Трампом нависла чергова загроза імпічменту

Як єдиний президент США, якого двічі піддавали імпічменту, Трамп і його команда добре розуміють, наскільки цей процес може вплинути на роботу Білого дому та паралізувати президентську програму.

Наразі демократи не контролюють Палату, але вже дають зрозуміти, що прагнуть знову ініціювати імпічмент Трампа.

У понеділок конгресмен від Мічигану Шрі Танедар подав сім статей імпічменту проти Трампа, звинувачуючи його, зокрема, в узурпації та зловживанні владою. Раніше, у п'ятницю сенатор від Джорджії Джон Оссофф став першим сенатором від "хиткого" штату, який висловив підтримку імпічменту Трампа.

Загроза імпічменту підштовхує адміністрацію Трампа до активного просування своєї програми в Конгресі до проміжних виборів 2026 року – особливо щодо продовження податкових пільг, ухвалених у 2017 році.

Також загроза чергового імпічменту може допомогти команді Трампа мобілізувати його нестабільний електорат на виборах, де самого Трампа не буде в бюлетені. Це є закликом до республіканців у Палаті відкинути розбіжності й підтримати економічну платформу Трампа.

Нам потрібно ухвалити податкові пільги й уникнути рецесії. Це дуже серйозна ставка. Ми не можемо програти ці вибори,

– сказала речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін

Довідка: Для імпічменту потрібна проста більшість у Палаті представників, але для усунення президента з посади потрібно 67 голосів у Сенаті зі 100 – чого ще ніколи не було.

Нагадаємо, що вперше проти Трампа оголосили імпічмент у 2019 році. Тоді його звинуватили у тиску на очільника України Володимира Зеленського, щоб той допоміг роздобути компромат на Гантера Байдена – сина демократа Джо Байдена.

13 січня 2021 року Палата представників Конгресу знову ініціювала імпічмент Трампу за місяць до закінчення його президентських повноважень. Трампа звинувачували у підбурюванні до штурму Капітолія на початку того ж місяця.