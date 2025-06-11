Індія була посередником у прихованих контактах між Україною та Росією, – Politico

Індія час від часу передавала повідомлення між Україною та Росією, зокрема, щодо безпекової ситуації на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це розповів міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, який прибув до Брюсселя для перемовин з керівниками ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Рекордний рівень імпорту: Індія активно закуповує нафту в Росії

Як Індія контактувала зі сторонами

Субрахманьям Джайшанкар заявив, що під час повномасштабної війни Росії проти України Індія підтримувала контакти з обома сторонами та час від часу передавала повідомлення країн одна одній.

За його словами, попри те, що деякі столиці намагаються "підвищити свій авторитет", позиціонуючи себе як посередники у комунікації між Києвом і Кремлем, Нью-Делі зберігає стриманість у цьому питанні.

Ми ніколи не прагнули й не стверджували про певну свою роль. Якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав'язуємо себе,

– заявив він.

Зокрема, як зауважив індійський міністр, його країна підтримувала відкриту лінію з обома сторонами, коли український прем'єр хотів передати Москві інформацію про безпеку на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Індія підтримує мир і готова виступати в ролі миротворця, маючи добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, зокрема з Путіним.