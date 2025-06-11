Об этом рассказал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, который прибыл в Брюссель для переговоров с руководителями ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как Индия контактировала со сторонами

Субрахманьям Джайшанкар заявил, что во время полномасштабной войны России против Украины Индия поддерживала контакты с обеими сторонами и время от времени передавала сообщения стран друг другу.

По его словам, несмотря на то, что некоторые столицы пытаются "повысить свой авторитет", позиционируя себя как посредники в коммуникации между Киевом и Кремлем, Нью-Дели сохраняет сдержанность в этом вопросе.

Мы никогда не стремились и не утверждали об определенной своей роли. Если мы можем чем-то помочь... мы открыты, но мы не навязываем себя,

– заявил он.

В частности, как отметил индийский министр, его страна поддерживала открытую линию с обеими сторонами, когда украинский премьер хотел передать Москве информацию о безопасности на Запорожской АЭС.

Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия поддерживает мир и готова выступать в роли миротворца, имея хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, в частности с Путиным.