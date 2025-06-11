Про це розповів міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, який прибув до Брюсселя для перемовин з керівниками ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як Індія контактувала зі сторонами

Субрахманьям Джайшанкар заявив, що під час повномасштабної війни Росії проти України Індія підтримувала контакти з обома сторонами та час від часу передавала повідомлення країн одна одній.

За його словами, попри те, що деякі столиці намагаються "підвищити свій авторитет", позиціонуючи себе як посередники у комунікації між Києвом і Кремлем, Нью-Делі зберігає стриманість у цьому питанні.

Ми ніколи не прагнули й не стверджували про певну свою роль. Якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав'язуємо себе,

– заявив він.

Зокрема, як зауважив індійський міністр, його країна підтримувала відкриту лінію з обома сторонами, коли український прем'єр хотів передати Москві інформацію про безпеку на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що Індія підтримує мир і готова виступати в ролі миротворця, маючи добрі стосунки як з Україною, так і з Росією, зокрема з Путіним.