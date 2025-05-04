Індія перекрила одну з дамб, через яку вода йшла до Пакистану
- Індія перекрила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору, який регулює використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном з 1960 року.
- Перекриття дамб може загострити відносини з Пакистаном і вплинути на водні ресурси регіону.
- Рішення було ухвалене після терористичної атаки в Джамму і Кашмірі, яка забрала життя 26 людей.
Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб. Такі дії індійської сторони можуть загострити відносини країни із Пакистаном.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of India. Цю інформацію виданню надало обізнане джерело.
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Що відомо про перекриття дамби Індією
За даними співрозмовника, Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору. Країна також планує вжити аналогічних заходів на дамбі Кішанганга на річці Джелум.
Згідно з джерелами видання, ці гідроелектростанції мають важливе стратегічне значення для Індії, адже вони дозволяють регулювати терміни скидання води. Перекриття дамб може мати великий вплив на водні ресурси регіону.
Рішення Індії призупинити дію багаторічного договору відбулося після вбивства 26 людей, переважно туристів, внаслідок терористичної атаки в Пахалгамі в Джамму і Кашмірі.
Договір про води Інду був укладений за посередництва Світового банку ще у 1960 році. Він регулює використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном.
У виданні нагадали, що дамба Багліхар, розташована в Джамму, вже давно є предметом гострих суперечок між Індією та Пакистаном. Так, Ісламабад неодноразово звертався до Світового банку для арбітражу щодо цієї дамби, бо вважає її будівництво порушенням умов договору.
Пакистан стверджує, що Багліхар має негативний вплив на водні ресурси, які використовуються для зрошення та інших потреб.
Дамба Кішанганга, розташована на півночі Кашміру, також є предметом юридичних та дипломатичних суперечок, зокрема щодо її впливу на річку Нілум, притоку Джелума.
До слова, раніше радник прем'єр-міністра Пакистану повідомляв, що атака Індії на країну може початися вже найближчим часом. Водночас індійська сторона, на цю мить, не коментувала ці дані пакистанської сторони.