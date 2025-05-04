Індія перекрила одну з дамб, через яку вода йшла до Пакистану

Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб. Такі дії індійської сторони можуть загострити відносини країни із Пакистаном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of India. Цю інформацію виданню надало обізнане джерело.

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Що відомо про перекриття дамби Індією

За даними співрозмовника, Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб після призупинення дії Індського договору. Країна також планує вжити аналогічних заходів на дамбі Кішанганга на річці Джелум.

Згідно з джерелами видання, ці гідроелектростанції мають важливе стратегічне значення для Індії, адже вони дозволяють регулювати терміни скидання води. Перекриття дамб може мати великий вплив на водні ресурси регіону.

Рішення Індії призупинити дію багаторічного договору відбулося після вбивства 26 людей, переважно туристів, внаслідок терористичної атаки в Пахалгамі в Джамму і Кашмірі.

Договір про води Інду був укладений за посередництва Світового банку ще у 1960 році. Він регулює використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном.