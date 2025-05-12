"Жодних обстрілів": Індія та Пакистан провели перемовини

Між Індією та Пакистаном триває конфлікт. Але зараз виглядає так, що ситуація нормалізується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

Дивіться також "Повітряний палац" у небі: що за літак Катар хоче подарувати Трампу

Про що домовилися Індія та Пакистан

Перші переговори після припинення вогню відбулися увечері 12 травня. Їх провели очільники військових операцій Пакистану та Індії.

Були обговорені питання, пов'язані з продовженням зобов'язання, що обидві сторони не повинні робити жодного пострілу або ініціювати будь-які агресивні і ворожі дії одна проти одної. Також було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення відведення військ від кордонів і передових районів,

– повідомила індійська армія.

Цікаво, що цього дня до громадян Індії звернувся Нарендра Моді. Прем'єр сказав, що вирушить у Пакистан. Але він переконаний: уряд сусідньої країни підтримує терористів. Зараз військова операція Індії на паузі. Та вона поновиться, якщо Пакистан нападе.

Нагадаємо, обидві країни вже укладали перемир'я, якому сприяли США. Та після домовленостей про припинення вогню в регіоні знову лунали вибухи.