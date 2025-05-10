Уночі Індія атакувала кілька баз військово-повітряних сил Пакистану. Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь.

Контекст Загострення у Південній Азії: у містах Індії лунають вибухи

Що відбувається в Індії зараз

Іноземні ЗМІ повідомили, що в індійському місті Джамму лунають вибухи. Воно розташоване в регіоні Кашмір, що знаходиться під управлінням Індії.

Те саме відбулося в Срінагарі.

Що, чорт забирай, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Срінаґару,

– такий допис в Х виклав індійський губернатор Кашміру Омар Абдулла.

Вибухи в Джамму та Срінагарі 10 травня: дивіться відео

Від ухвалення перемир'я минуло лише кілька годин. Порозумітися країнам допомогли США.

Прем'єр-міністр Пакистану заявив тоді, "що це знаменує собою новий початок у вирішенні проблем, які переслідували регіон і заважали його шляху до миру, процвітання та стабільності".

Тепер же в Індії стверджують, що Пакистан запустив десятки дронів. По них працює ППО. Сама ж у відповідь б'є по виявлених цілях на території Пакистану.