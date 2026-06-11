Удар по танкеру в Оманській затоці: між США та Індією спалахнув міжнародний скандал

Американські військові атакували нафтовий танкер Settebello під прапором Палау в Оманській затоці. На борту судна перебували 24 моряки з Індії, кілька з них загинуло. Нью-Делі висловив офіційний протест Вашингтону.

Про це повідомляють Центральне командування США та BBC.

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Якого удару завдали США?

Центральне командування США 9 червня повідомило про атаку на судно Settebello в акваторії Оманської затоки, яке порушило морську блокаду і намагалося через Ормузьку протоку транспортувати іранську нафту.

Американська сторона повідомила, що удару завдали по машинному відділенню танкера після того, як екіпаж відмовився виконувати вимоги військових США. Інформації про загиблих або постраждалих там не вказували.

Про що заявила Індія?

Міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал 11 червня повідомив про загибель трьох індійських моряків унаслідок атаки на танкер. Спершу їх вважали зниклими безвісти, проте згодом тіла були виявлені та ідентифіковані.

За інформацією влади країни, на судні перебували 24 громадяни Індії, врятувати вдалося 21 члена екіпажу. Високопосадовець назвав подію трагічною та висловив співчуття родинам загиблих унаслідок американської атаки.

Після підтвердження смерті моряків Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах США Джейсона Мікса. Нью-Делі висловив офіційний протест і вимагає пояснень від Вашингтона.

Як загострилася ситуація між США і Іраном?

Нагадаємо, днями поблизу Ормузької протоки на Близькому Сході розбився американський бойовий гелікоптер Apache. Президент Дональд Трамп заявив, що до інциденту причетна іранська сторона і пообіцяв відповісти.

Згодом сили США атакували кілька іранських комплексів ППО та радіолокаційних систем навколо Ормузької протоки. Водночас тамтешні військові заявили, що запустили ракети та дрони у бік різних американських об'єктів.

А вже вранці 11 червня КВІР заявив про початок ударів у відповідь по американських військових об'єктах у Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Таким чином сторони вже другий день поспіль обмінюються взаємними ударами.