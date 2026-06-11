Об этом сообщают Центральное командование США и BBC.

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Какой удар нанесли США?

Центральное командование США 9 июня сообщило об атаке на судно Settebello в акватории Оманского залива, которое нарушило морскую блокаду и пыталось через Ормузский пролив транспортировать иранскую нефть.

Американская сторона сообщила, что удар был нанесен по машинному отделению танкера после того,, как экипаж отказался выполнять требования военных США. Информации о погибших или пострадавших там не указывалось.

О чем заявила Индия?

Министр судоходства Индии Сарбананда Соновал 11 июня сообщил о гибели трех индийских моряков в результате атаки на танкер. Сначала их считали пропавшими без вести, однако впоследствии тела были обнаружены и идентифицированы.

По информации властей страны, на судне находились 24 гражданина Индии, спасти удалось 21 члена экипажа. Высокопоставленный чиновник назвал событие трагическим и выразил соболезнования семьям погибших в результате американской атаки.

После подтверждения гибели моряков Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах США Джейсона Микса. Нью-Дели выразил официальный протест и требует объяснений от Вашингтона.

Как обострилась ситуация между США и Ираном?

Напомним,, на днях вблизи Ормузского пролива на Ближнем Востоке разбился американский боевой вертолет Apache. Президент Дональд Трамп заявил,, что к инциденту причастна иранская сторона и пообещал ответить.

Впоследствии силы США атаковали несколько иранских комплексов ПВО и радиолокационных систем вокруг Ормузского пролива. В то же время местные военные заявили,, что запустили ракеты и дроны в сторону различных американских объектов.

А уже утром 11 июня КВИР заявил о начале ответных ударов по американским военным объектам в Кувейте,, Бахрейне и Иордании. Таким образом, стороны уже второй день подряд обмениваются взаимными ударами.