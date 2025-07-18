Кинджал у спину Путіну: Індія озвучила дуже неприємну для Кремля річ

Міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі заявив, що його країна з легкістю може замінити російську продукцію. Мовляв, індійці диверсифікувати ринки імпорту нафти із 27 до 40 країн. Це може дуже не сподобатись Росії та зменшити її доходи.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що це індійський кинджал в спину Володимиру Путіну. Така ситуація на користь Україні, адже підвищує шанси ефективної дії американських санкцій.

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Як Індія може вплинути на дію санкцій проти Росії?

Сергій Фурса зауважив, що санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії та її партнерів працюють як попередження.

Індійська готовність реагувати на ці обмеження робить їх суперефективними. Як тільки американці введуть санкції, то Індія купуватиме більше нафти у Саудівській Аравії, а не в Росії,

– сказав він.

Заява міністра нафти Індії є дуже неприємною для Москви. Це піде на користь Україні, адже спонукатиме американську владу і далі рухатись шляхом вторинних санкцій.

Інвестиційний банкір вважає, якщо Індія відреагувала на це, то є велика ймовірність, що й інші країни, які також співпрацюють із Росією, зроблять так само. Проте, на його думку, це не стосується Китаю, який і далі купуватиме російську нафту.

Зазначимо, у 2025 році доходи Росії від продажу нафти зменшуються, хоча вона досі заробляє мільярди. У квітні Кремль отримав 13,2 мільярда доларів, що на 1,1 мільярда менше, ніж у березні, переважно через зниження цін на світовому ринку. За прогнозами, у 2025 році загальний дохід Росії від нафти може скласти 151 мільярд доларів, однак у разі посилення санкцій – не перевищить 102 мільярдів. Основними покупцями залишаються Індія, Китай і Туреччина.