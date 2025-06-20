Здатен прорвати ізраїльське ППО: Іран створив свій "Орешник" на мінімалках", – Defense Express

Іран під час ракетного удару по Ізраїлю 19 червня вперше застосував новий тип балістичної ракети з роздільною бойовою частиною, яка випускає 20 суббоєприпасів. Ця розробка нагадує спрощений варіант російського "Орешника".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про нову ракету Ірану

За даними ізраїльського командування тилу, один із боєприпасів, випущених під час атаки, влучив у місто Азор, що розташоване неподалік Тель-Авіва.

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Повідомляється, що кожна з бойових частин несе приблизно 2,5 кілограма вибухівки та розсіюється на висоті близько 7 кілометрів, охоплюючи територію радіусом до 8 кілометрів. Офіційна назва ракети наразі невідома. Є припущення, що це може бути нова модифікація ракети Khorramshahr-4 (Kheibar), однак підтвердження цієї версії поки що немає.

В Ізраїлі нову ракету попередньо класифікували як касетну, утім, за оцінкою видання, за своїми технічними характеристиками вона більше схожа на роздільну головну частину (MRV), яку зазвичай використовують у балістичних ракетах для ускладнення їхнього перехоплення системами ПРО. Подібний принцип дії використовується у російській ракеті середньої дальності "Орешник".

На відміну від складніших систем MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), що дозволяють кожному боєблоку наводитись на окрему ціль, MRV лише розсіює кілька боєзарядів у межах одного району – подібно до пострілу дробом. Вперше такий підхід був застосований ще в 1960-х роках на американських ракетах Polaris A-3, а згодом – у радянських Р-36П і Р-27У.

І таким чином, яка це не була б ракета, а її тип досі невідомий, але в Ірані на своєму балістичному засобі ураження середньої дальності дійсно повторили російський "Орешник" але "на мінімалках", менш потужний, на простіших технологіях і без ядерної зброї. А сам задум прорвати ізраїльське ПРО шляхом аналогічного методу – цілком зрозумілий,

– наголосили в виданні.

Таке озброєння становить суттєву загрозу для ізраїльської ПРО. Ефективно перехопити подібні ракети можна лише на ранніх етапах польоту – за допомогою систем на кшталт Arrow-3 чи THAAD. Аналітики додали, що якщо ракета буде знищена вже біля міста, це не гарантує безпеки, адже бойові елементи все одно можуть впасти на землю й вибухнути.

Аналітики вважають, що система нижнього ешелону ПРО – зокрема Iron Dome – може перевантажитися, що, ймовірно, і сталося під час останньої атаки.