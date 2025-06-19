Іран випустив близько 20 балістичних ракет. Частина з них завдала пошкоджень лікарням і житловим кварталам у кількох містах, відомо про десятки поранених. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Уламки ракети влучили у житловий будинок в Азорі

Один з боєприпасів влучив у житловий будинок у центральному місті Азор, спричинивши локальну руйнацію, подібну до вибуху малої ракети. Водночас основні боєголовки інших ракет завдали ударів по лікарні "Сорока"у Беер-Шеві, а також по будівлях у містах Рамат-Ган і Холон.

Ізраїльські військові закликають цивільних не наближатися до будь-яких уламків, знайдених після атак. Рештки ракет можуть не здетонувати одразу, але залишаються небезпечними протягом тривалого часу. Також вони просять громадян негайно повідомляти про знахідки, щоб уникнути нових жертв.

Небезпека ширшого масштабу: касетна ракета охоплює велику площу

Ракета з касетною боєприпасами становить загрозу для набагато ширшої території, ніж звичайні боєприпаси.

Попри те, що потужність вибуху менша, загроза поширюється на десятки квадратних кілометрів навколо точки ураження. Такий тип зброї є особливо небезпечним у міських умовах.

Що таке ракета з касетною боєприпасами і чим вона небезпечна

Ракета з касетною боєприпасами частиною розпадається на висоті близько 7 кілометрів. У повітрі бойова частина розкидає приблизно 20 малих боєприпасів на площу радіусом до 8 кілометрів. Ці уламки хаотично падають на землю і не мають власного наведення, тому можуть уразити будь-який об'єкт у радіусі ураження – від житлових кварталів до інфраструктурних об'єктів.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, цього ранку було здійснено щонайменше 20 пусків з боку Ірану. Чотири ракети прямо влучили в житловий будинок в Азорі, де зараз працюють рятувальні служби.

Масштаби пошкоджень уточнюються, втім мова йде про десятки постраждалих по всій країні.

Нагадаємо, 18 червня Ізраїль здійснив серію авіаударів по іранських військових об'єктах, знищивши понад 70 іранських ЗРК та атакувавши виробництва ракет. Операція Rising Lion має на меті демонтаж військово-промислової інфраструктури Ірану, що може вплинути на постачання іранських дронів та ракет до Росії.