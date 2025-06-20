Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новой ракете Ирана

По данным израильского командования тыла, один из боеприпасов, выпущенных во время атаки, попал в город Азор, расположенный неподалеку Тель-Авива.

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Сообщается, что каждая из боевых частей несет примерно 2,5 килограмма взрывчатки и рассеивается на высоте около 7 километров, охватывая территорию радиусом до 8 километров. Официальное название ракеты пока неизвестно. Есть предположение, что это может быть новая модификация ракеты Khorramshahr-4 (Kheibar), однако подтверждения этой версии пока нет.

В Израиле новую ракету предварительно классифицировали как кассетную, впрочем, по оценке издания, по своим техническим характеристикам она больше похожа на раздельную головную часть (MRV), которую обычно используют в баллистических ракетах для усложнения их перехвата системами ПРО. Подобный принцип действия используется в российской ракете средней дальности "Лещина".

В отличие от более сложных систем MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), позволяющих каждому боеблоку наводиться на отдельную цель, MRV только рассеивает несколько боезарядов в пределах одного района – подобно выстрелу дробью. Впервые такой подход был применен еще в 1960-х годах на американских ракетах Polaris A-3, а впоследствии – в советских Р-36П и Р-27У.

И таким образом, какая это не была бы ракета, а ее тип до сих пор неизвестен, но в Иране на своем баллистическом средстве поражения средней дальности действительно повторили российский "Орешник" но "на минималках", менее мощный, на простых технологиях и без ядерного оружия. А сам замысел прорвать израильское ПРО путем аналогичного метода – вполне понятен,

– отметили в издании.

Такое вооружение представляет существенную угрозу для израильской ПРО. Эффективно перехватить подобные ракеты можно только на ранних этапах полета – с помощью систем вроде Arrow-3 или THAAD. Аналитики добавили, что если ракета будет уничтожена уже возле города, это не гарантирует безопасности, ведь боевые элементы все равно могут упасть на землю и взорваться.

Аналитики считают, что система нижнего эшелона ПРО – в частности Iron Dome – может перегрузиться, что, вероятно, и произошло во время последней атаки.