Успіх Трампа чи спланований акт: що дивує у конфронтації між США та Іраном

Ввечері 23 червня Іран завдав ударів по базах США в Катарі та Іраці. Згодом з'явилося повідомлення Дональда Трампа, що війна закінчилася й нібито домовлено про перемир'я.

У всій цій ситуації Катар взагалі не мав бути залучений. Як розповів 24 Каналу доктор філософії, політичний аналітик Андрій Городницький, скоріш за все, американські спецслужби вирішили використати країну як посередника.

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Що не так у цій ситуації

Все, що відбувалося на Близькому Сході, нагадує чітко спланований план. Адже атака США відбулася 22 червня, ніякої відповіді від Ірану не було. Бомбардування бази у Катарі навряд чи можна назвати серйозною відповіддю.

Тепер виглядає так, що Іран "охолов" і готовий далі "дружити" зі США. Мені не віриться, що між ними не було ніяких контактів, що вони справді ворогують. Все нагадувало спланований акт,

– зауважив Андрій Городницький.

Нагадаємо, Іран випустив 14 ракет, з них 13 вдалося збити, а одна не становила згарози. Дональд Трамп подякував Ірану за раннє попередження про удар і додав, що жертв і руйнувань вдалося уникнути.

Згодом президент США повідомив, що між Ізраїлем та Іраном укладене перемир'я. Обидві сторони це підтвердили, однак уже через годину Тегеран почав знову обстрілювати ізраїльські міста. Відомо про загиблих та поранених.