Відповідь Трампу: Іран атакував повністю завантажений танкер біля Дубая
- Іран атакував танкер "Аль-Салмі" під прапором Кувейту біля Дубая.
- На танкері виникло загоряння, але витоку нафти не сталося, всі члени екіпажу у безпеці.
Трамп попередив, що знищить енергетичні заводи та нафтові свердловини Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Натомість Іран 31 березня атакував повністю завантажений танкер із сирою нафтою біля узбережжя Дубая.
Це стало однією з найбільш значних атак на судно за місяць війни. Про це пише Reuters та Bloomberg.
Що відомо про удар по танкеру біля Дубая?
Удар припав по судну "Аль-Салмі" під прапором Кувейту. Воно увійшло у затоку наприкінці лютого і з того часу знаходиться у зоні якірної стоянки порту Дубая.
До слова, район якірної стоянки Дубая – місце зупинки багатьох суден в очікуванні страховок від військових ризиків та остаточного узгодження деталей перед виходом через Ормузьку протоку.
Станом на ранок 31 березня там перебувало понад 400 суден різних типів.
На танкері виникло загоряння та пошкодження корпусу. Пізніше влада Дубая заявила, що їм вдалося взяти пожежу під контроль.
Витоку нафти не сталося.
Повідомлень про постраждалих не надходило. Усі 24 члени екіпажу перебувають у безпеці.
Атакований танкер здатен перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти вартістю понад 200 мільйонів доларів. Напад на нього підвищив ціни на нафту.
Війна з Іраном: останні новини
Іран почав мобілізовувати дітей. На одному з контрольно-пропускних пунктів у Тегерані унаслідок атаки по військових об'єктах Ірану загинув 11-річний п'ятикласник Аліреза Джафарі.
Також Іран звинуватив Україну в участі у військових діях проти Тегерану. У МЗС України нагадали, як Тегеран допомагав Росії своїми дронами для атак на мирне населення. При цьому жоден український безпілотник не вдарив по Ірану.
А от у США обговорюють скорочення федеральних витрат на охорону здоров'я. Гроші хочуть скерувати на фінансування війни в Ірані та посилення імміграційного контролю.