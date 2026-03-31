Відповідь Трампу: Іран атакував повністю завантажений танкер біля Дубая

Трамп попередив, що знищить енергетичні заводи та нафтові свердловини Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Натомість Іран 31 березня атакував повністю завантажений танкер із сирою нафтою біля узбережжя Дубая.

Це стало однією з найбільш значних атак на судно за місяць війни. Про це пише Reuters та Bloomberg.

Що відомо про удар по танкеру біля Дубая?

Удар припав по судну "Аль-Салмі" під прапором Кувейту. Воно увійшло у затоку наприкінці лютого і з того часу знаходиться у зоні якірної стоянки порту Дубая.

До слова, район якірної стоянки Дубая – місце зупинки багатьох суден в очікуванні страховок від військових ризиків та остаточного узгодження деталей перед виходом через Ормузьку протоку.



Станом на ранок 31 березня там перебувало понад 400 суден різних типів.

На танкері виникло загоряння та пошкодження корпусу. Пізніше влада Дубая заявила, що їм вдалося взяти пожежу під контроль.

Витоку нафти не сталося.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Усі 24 члени екіпажу перебувають у безпеці.

Атакований танкер здатен перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти вартістю понад 200 мільйонів доларів. Напад на нього підвищив ціни на нафту.

