Іран та Ізраїль укладуть угоду, так само як я змусив Індію та Пакистан, – Трамп

Конфлікт на Близькому Сході набирає обертів. Проте Дональд Трамп переконаний, що Іран та Ізраїль укладуть угоду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у мережі Truth Social.

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Що Трамп сказав про конфлікт Ірану та Ізраїлю

Так, президент наголосив, що Іран та Ізраїль повинні укласти угоду.

І укладуть угоду – так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти її, у тому випадку за допомогою торгівлі зі Сполученими Штатами, щоб внести розум, згуртованість і здоровий глузд у перемовини з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення та зупинитися!

– вказав він.

Трамп додав, що під час його першої каденції Сербія і Косово були на межі, там було "гаряче і напружено що могло перерости у війну – і, мовляв, саме він її зупинив. Окрім цього президент США згадав Єгипет на Ефіопію і їхню боротьбу через дамбу – цей мир Дональд Трамп також приписує собі.

"Так само, скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном! Вже триває багато дзвінків і зустрічей. Я роблю багато, але ніколи не отримую за це визнання – але це нічого, народ розуміє", – додав Трамп.

До слова, Іран заявив, що готовий до угоди про відмову від ядерної зброї, проте там бажають залишити за собою ядерні права. Очільник МЗС Ірану вважає, атака Ізраїлю спрямована на зрив переговорів щодо ядерної програми. Тегеран "шкодує, що США підтримали цей напад".