Найближчі дні усе вирішать: чи долучиться США до війни з Іраном

Іран та Ізраїль розпочали справжнє протистояння та продовжують свої атаки. США поки не вступили у війну, але Дональд Трамп наголосив, що готовий посилити дії щодо іранського режиму.

Американський президент обговорив ситуацію зі своїми головними радниками, й вони дійшли згоди, що найближчі години будуть вирішальними. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Часу залишається дедалі менше

Американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24 – 48 годин будуть вирішальними у визначенні того, чи можливе дипломатичне врегулювання з Іраном. Якщо ні, то президент може вдатися до військових дій.

Трамп значно посилив свою риторику проти іранського режиму, стверджуючи, що США точно знають, де переховується аятола Алі Хаменеї. Він додав, що верховний лідер Ірану "є легкою мішенню".

Американські чиновники вважають, що Іран перебуває в слабкій позиції і зрештою буде змушений повернутися за стіл переговорів та прийняти угоду, яка вимагатиме відмови від ядерної зброї,

– написали у ABC News.

На тлі торгових ударів між Іраном та Ізраїлем іранський режим сигналізує про готовність відновити переговори зі США. Адміністрація Трампа шукає більш конкретних зобов'язань, перш ніж відступити від шляху війни.

Якщо Іран повернеться до переговорів і погодиться припинити збагачення урану, американські чиновники вважають, що зустріч на високому рівні відбудеться вже цього тижня (16 – 22 червня – 24 Канал),

– додали у ABC News.

Але цей сценарій, швидше за все, вимагатиме від Ірану швидких дій. Президент вже визнав, що його терпіння щодо ситуації на Близькому Сході вичерпується.

Американські військові вже спрямовують сили до регіону, зокрема відправляють додаткові літаки, другий авіаносець і ударну групу на Близький Схід. Але зараз всі ці кроки мають оборонний характер.

Чи приєднаються США до війни

Наразі передислокація сил і засобів має на меті захистити 40 000 американських військовослужбовців, які перебувають у регіоні. Чиновники США наголошують, що всі дії країни поки оборонні.

За словами представника Міністерства оборони США, близько десятка кораблів ВМС США вже перебувають у територіальних водах Бахрейну, але не на посту, оскільки вони не мають жодних офіційних завдань. Серед них – прибережний бойовий корабель, 4 тральники й 6 патрульних кораблів.

Ознаками того, що адміністрація Трампа може наближатися до військових дій, може бути скасування планів президента поїхати до Нідерландів на саміт НАТО наступного тижня,

– зауважили у виданні.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що саміт все ще "в планах", але ситуація може змінитися.

Зауважимо, що президент США достроково покинув саміт G7 в Канаді, щоб стежити за ситуацією на Близькому Сході з Білого дому. Саме через це він не зустрівся з Володимиром Зеленським.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США наслідками. Він заявив, що будь-яке втручання американської сторони призведе до непоправної шкоди. Цікаво, що його заяву зачитав ведучий в ефірі, місце перебування аятоли залишається невідомим.