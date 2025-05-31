Іран виготовив ще більше урану, придатного для створення ядерної зброї, – Bloomberg

Іран виробив рекордний обсяг урану, який збагачено трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї. Це негативно впливає на переговори стосовно атомних амбіцій Тегерану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У Міжнародному агентстві з атомної енергії стурбовані таким розвитком подій, особливо на тлі заяв керівництва країни.

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Чим стурбовані у МАГАТЕ

Bloomberg пише, що у першому звіті від моменту початку переговорів адміністрації Дональда Трампа з Тегераном МАГАТЕ заявило, що накопичення високозбагаченого урану зросло майже на 50% – до 409 кілограмів за останні 3 місяці.

Як зазначає Міжнародне агентство з атомної енергії, такий обсяг урану можна швидко збагатити, щоб сформувати ядра ​​приблизно для 10 бомб, якщо Іран спробує створити атомну зброю. Це викликає серйозне занепокоєння.

Швидке накопичення високозбагаченого урану викликає серйозне занепокоєння. Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною,

– написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у 22-сторінковому звіті.

У вищезгаданому документі, з яким знайомилося Bloomberg, ідеться про те, що досі існують значні перешкоди тому, щоб Іран зміг заспокоїти міжнародних спостерігачів, які наразі перевіряють ядерну програму країни.

За даними видання, попри те, що іранські дипломати прагнуть ядерної розрядки з американською стороною, іранські чиновники та надалі продовжують перешкоджати розслідуванню експертів МАГАТЕ.

Агентство робить висновок, що Іран не декларував ядерний матеріал та пов’язану з ядерною енергією діяльність у трьох незаявлених місцях", – написав Гроссі у звіті, який може бути використаний для передачі справи до Ради Безпеки ООН.

Згідно з оприлюдненою інформацією, спостерігачі МАГАТЕ, які продовжують наземну перевірку в Ірані, не мають "жодних достовірних ознак" того, що країна приховує роботу зі створення зброї, але вони стурбовані заявами керівництва.

"Неодноразові заяви колишніх високопосадовців Ірану щодо того, що Іран має всі можливості для виробництва ядерної зброї, продовжують викликати занепокоєння", – заявили в агентстві.

Наразі, як наголошує Bloomberg, міжнародна спільнота зосереджена на зростанні в Ірані запасів урану, збагаченого до 60%, який можна швидко збагатити до рівнів, які використовують у ядерній зброї.

До слова, нещодавно ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що зараз розвідка Ізраїлю очікує, що переговори між США та Іраном проваляться. На тлі цього країна готується до можливого завдання удару по ядерних об'єктах Ірану.