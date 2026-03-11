Битимуть не тільки по нафті, але й по Google: Іран вибухнув новими погрозами

В Ірані виступили із низкою агресивних заяв. Там обіцяють продовжити атакувати танкери з нафтою і не лише їх.

Деталі передає Reuters. Також там наводять слова одного з ізраїльських чиновників, що іранський режим може пережити війну.

По яких цілях битиме Іран?

Речник угруповання "Хатам аль-Анбія" чітко сказав: "Готуйтеся до ціни на нафту в 200 доларів за барель". Тобто удари по нафтових танкерах триватимуть.

Також він заявив, що Іран не дозволить пройти через Ормузьку протоку "жодному літру нафти на користь США та їхніх союзників". Мовляв, "ціни на нафту не можуть штучно залишатися низькими".

П'ята частина світового обсягу нафти була заблокована вузьким каналом уздовж іранського узбережжя, що стало найгіршим перебоєм з постачанням енергоносіїв з часів нафтових потрясінь 1970-х років,

– указали Reuters.

11 березня щонайменше три вантажні судна в Ормузькій протоці обстріляли. Одним з них було Mayuree Naree під прапором Таїланду, воно загорілося біля узбережжя Оману. 20 людей урятували, пошуки трьох ще тривають.

Контейнеровоз під японським прапором був уражений біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів. Суховантаж під прапором Маршаллових Островів також був уражений біля Дубая, судно дещо пошкоджено.

Чим били – не відомо.

Довідка. "РБК-Україна" наголосили, що Ормузька протока життєво важлива не тільки для економік близькосхідних країн, а і для енергетичної безпеки практично всього світу. Через неї проходить близько третини світової нафтоторгівлі та більше чверті торгівлі зрідженим газом. Щомісяця трафік складає близько 3000 суден.

Окрім цього, КВІР обіцяє атакувати інші цілі, пов'язані зі Сполученими Штатами та Ізраїлем у регіоні, передає Al Jazeera.

Ворог залишив нас відкритими для нападів на економічні центри та банки. Мешканцям регіону не слід перебувати в радіусі одного кілометра від банків. Американцям слід чекати на наші контрзаходи та нашу болісну відповідь,

– заявили в Ірані.

Інформаційне агентство Tasnim, пов'язане з КВІР, навіть опублікувало список офісів, назвавши їх законними цілями. Мова про Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia та Oracle.

Журналісти зауважили: перелічені офіси та інфраструктура для хмарних сервісів розташовані в кількох ізраїльських містах, а також у деяких країнах Перської затоки.

Імовірно, на рішення Ірану вплинув ізраїльський удар 9 березня по Бейруту. Тоді атакували фінансову установу "Аль-Кард аль-Хасан", пов'язану з "Хезболлою". Також Ізраїль влучив у Bank Sepah у Тегерані, один з найбільших державних банків країни, який має історичні зв'язки з військовими.

Водночас у США відмовилися супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку, як обіцяли раніше. Америка вважає, що високі ціни на нафту можна буде терпіти до 4 тижнів, але потім це стане серйозною проблемою.