Щонайменше 5 хвиль атак: Іран цілу ніч обстрілював Ізраїль ракетами

У ніч на14 червня Іран продовжив обстріли Ізраїлю. Атака відбувалася протягом всієї ночі, і у кілька хвиль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Що відомо про нічні атаки на Ізраїль

Так, зранку 14 червня Іран запустив по Ізраїлю вже 5 хвилю ракет та дронів. Сирени лунали в Ізраїлі до ранку суботи, а в Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах повідомлялося про вибухи.

Ізраїльській ППО вдалося перехопити частину цілей, однак не обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, понад 60 осіб отримали поранення.

Атака Ірану на Ізраїль: дивіться відео

Як повідомила ізраїльська служба надзвичайних ситуацій, одна з іранських ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Виникли руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

Спочатку повідомлялося про смерть однієї людини, однак згодом кількість загиблих зросла до двох. Поранено 19 ізраїльтян.