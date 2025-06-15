Іранський удар по Ізраїлю: кількість постраждалих і загиблих зросла, є зниклі безвісти
- Іранський обстріл в Ізраїлі призвів до загибелі 8 осіб, зокрема в Бат-Ямі та Тамрі, серед них 8-річна дівчинка.
- Приблизно 200 людей постраждали, більшість з яких перебувають в лікарнях центральних регіонів Ізраїлю.
- Рятувальники продовжують пошуки близько 20 зниклих безвісти після удару в Бат-Ямі.
В Ізраїлі внаслідок нічного іранського обстрілу 15 червня загинули люди. Також зросла кількість постраждалих через цю атаку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та CNN.
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Що відомо про загиблих та постраждалих в Ізраїлі через обстріл
Кількість загиблих через іранську атаку в Ізраїлі зросла до 8 осіб. Четверо загиблих було через прямий іранський удар по будівлі в Бат-Ямі, ще 4 людини стали жертвами через ракетний удар по північному місту Тамра.
Серед жертв є також 8-річна дівчинка.
Водночас речник організації "Маген Давид Адом" (МДА) розповів, що кількість постраждалих внаслідок нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб. Найбільше постраждали 3 міста на півночі та в центрі, а також Тель-Авів.
Наразі у центральних регіонах у лікарнях перебувають щонайменше 135 постраждалих осіб:
- Медичний центр Вольфсона в Холоні повідомляє, що 65 поранених було госпіталізовано після останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану. П'ятеро травмованих перебувають у критичному стані, семеро – у стані середньої тяжкості, а решта – у легкому.
- Медичний центр "Шамір" у Беер-Яакові повідомляє, що лікує 28 осіб. Одна людина перебуває у критичному стані, одна – у стані середньої тяжкості, а 20 зазнали легких травм. Шістьом людям допомагають оговтатися від тривожних станів.
- Медичний центр "Шиба" в Тель-Хашомері повідомляє, що 37 людей з легкими та середньої тяжкості отримують допомогу.
- Медичний центр Ассута в Ашдоді повідомляє, що п'ятьох людей лікують – одну у критичному стані та чотирьох у стані середньої тяжкості.
- Медичний центр "Рамбам" у Хайфі повідомляє, що лікує 13 людей, поранених внаслідок останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану, які перебувають у стані середньої та легкої тяжкості, а також вісьмох інших людей, які страждають від тривоги.
Які деталі відомі про жертв та постраждалих в Ізраїлі
- Бат-Ям
У Бат-Ямі, окрім 8-річної дівчинки, внаслідок удару іранської ракети по будівлі вранці, загинули ще три людини: 80-річна жінка, 69-річна жінка та 10-річний хлопчик.
Після удару по будівлі ще близько 20 осіб все ще вважаються зниклими безвісти. На місці продовжують працювати рятувальники та військові.
- Тамра
У місті Тамра на півночі Ізраїлю було чотири жертви від ракетного удару.
Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки: 20-річна Хала і 13-річна Шада. Також загинула їхня родичка, яку також звати Манар.
Жертви іранського ракетного удару по Тамрі 15 червня / Фото з соціальних мереж
- Реховот
У місті Реховот іранська ракета пошкодила будівлю, що належить Науковому інституту Вейцмана.
Під завалами на місці ракетного удару в Реховоті знайдено живого чоловіка. Рятувальники працюють над його визволенням. Постраждалий живий і перебуває у задовільному стані.