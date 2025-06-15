Іранський удар по Ізраїлю: кількість постраждалих і загиблих зросла, є зниклі безвісти

В Ізраїлі внаслідок нічного іранського обстрілу 15 червня загинули люди. Також зросла кількість постраждалих через цю атаку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та CNN.

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Що відомо про загиблих та постраждалих в Ізраїлі через обстріл

Кількість загиблих через іранську атаку в Ізраїлі зросла до 8 осіб. Четверо загиблих було через прямий іранський удар по будівлі в Бат-Ямі, ще 4 людини стали жертвами через ракетний удар по північному місту Тамра.

Серед жертв є також 8-річна дівчинка.

Водночас речник організації "Маген Давид Адом" (МДА) розповів, що кількість постраждалих внаслідок нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб. Найбільше постраждали 3 міста на півночі та в центрі, а також Тель-Авів.

Наразі у центральних регіонах у лікарнях перебувають щонайменше 135 постраждалих осіб:

Медичний центр Вольфсона в Холоні повідомляє, що 65 поранених було госпіталізовано після останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану. П'ятеро травмованих перебувають у критичному стані, семеро – у стані середньої тяжкості, а решта – у легкому.

Медичний центр "Шамір" у Беер-Яакові повідомляє, що лікує 28 осіб. Одна людина перебуває у критичному стані, одна – у стані середньої тяжкості, а 20 зазнали легких травм. Шістьом людям допомагають оговтатися від тривожних станів.

Медичний центр "Шиба" в Тель-Хашомері повідомляє, що 37 людей з легкими та середньої тяжкості отримують допомогу.

Медичний центр Ассута в Ашдоді повідомляє, що п'ятьох людей лікують – одну у критичному стані та чотирьох у стані середньої тяжкості.

Медичний центр "Рамбам" у Хайфі повідомляє, що лікує 13 людей, поранених внаслідок останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану, які перебувають у стані середньої та легкої тяжкості, а також вісьмох інших людей, які страждають від тривоги.

Які деталі відомі про жертв та постраждалих в Ізраїлі

Бат-Ям

У Бат-Ямі, окрім 8-річної дівчинки, внаслідок удару іранської ракети по будівлі вранці, загинули ще три людини: 80-річна жінка, 69-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Після удару по будівлі ще близько 20 осіб все ще вважаються зниклими безвісти. На місці продовжують працювати рятувальники та військові.

Тамра

У місті Тамра на півночі Ізраїлю було чотири жертви від ракетного удару.

Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки: 20-річна Хала і 13-річна Шада. Також загинула їхня родичка, яку також звати Манар.



Жертви іранського ракетного удару по Тамрі 15 червня / Фото з соціальних мереж

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