Іран запустив серію ракет по Ізраїлю

Іран прямим ударом балістики атакував ізраїльську Хайфу у п'ятницю, 20 червня. Наразі відомо про щонайменше двох поранених. Водночас вибухи чули в Єрусалимі.

Також повідомляється про можливі прильоти в Тель-Авіві, Беер-Шеві та Ашкелоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та Clash Report.

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Що відомо про ракетний удар по Ізраїлю

Іран завдав удару по Ізраїлю, запустивши низку ракет посеред дня. Своєю чергою ізраїльські військові заявили, що ідентифікували напад у своїй заяві, про це також повідомили іранські державні ЗМІ.

Вибухи в Ізраїлі: дивіться відео

Армія оборони Ізраїлю заявила, що сирени лунали в "кількох районах Ізраїлю", військові намагаються перехопити цілі. За даними агентства Reuters, вибухи чути над Тель-Авівом та Єрусалимом.

Іранська атака на Ізраїль: дивіться відео

У мережі публікують кадри, на яких видно великий стовп диму, що підіймається з портового міста Хайфа на півночі. Там, за даними ЗМІ, вже відомо про 10 постраждалих, двоє з яких – у важкому стані.

Також є попередня інформація про підлітка, який теж постраждав через удар. За оцінками Армії оборони Ізраїлю, у межах атаки близько 25 балістичних ракет було випущено з Ірану по Ізраїлю.

Наслідки атаку на Хайфу: дивіться відео

До слова, вночі 20 червня Тегеран вдарив балістикою поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано кілька компаній, зокрема Microsoft. За даними ЗМІ, в результаті вибуху постраждало 5 людей.