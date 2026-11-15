Моссад попередив США про плани Ірану вбити Трампа вибуховими дронами, – ЗМІ

Ізраїльська розвідка передала ЦРУ інформацію про наміри Ірану атакувати президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців його адміністрації. Тегеран міг планувати, зокрема, удари безпілотниками з вибухівкою.

Про це пише Israel Hayom із посиланням на високопоставлених ізраїльських та американських посадовців.

Що Моссад дізнався про плани Ірану?

Про загрозу США дізналися завдяки розвідувальній інформації, яку Моссад передав на запит американської сторони. Вона містила конкретні попередження, зокрема про можливість атак із використанням начинених вибухівкою безпілотників.

Співрозмовники видання зазначили, що ці дані підтвердило й інше західне розвідувальне агентство. Водночас саме розвіддані Ізраїлю стали одним із головних чинників, які вплинули на зміну позиції Трампа щодо переговорів із Тегераном.

За інформацією джерел, перспективи укладення навіть попередньої угоди між США та Іраном останніми днями суттєво погіршилися.

Через можливі загрози американські високопосадовці почали обмежувати публічні виступи на заходах просто неба. Деякі представники адміністрації тимчасово переїхали зі своїх будинків до безпечніших місць.

Публічні появи самого Трампа також обмежили, а для них запровадили додаткові заходи безпеки.

Загроза з боку Ірану стала однією з причин, через які Білий дім змінив підхід до переговорів із Тегераном. Нині американська сторона намагається досягти домовленості на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає можливість не завдавати нових ударів по Ірану, якщо Тегеран або підтримувані ним єменські хусити не провокуватимуть Вашингтон. Він обговорював ситуацію зі своїми радниками з національної безпеки та отримував розвідувальні зведення.

Водночас американський президент продовжує чергувати погрози новою ескалацією із заявами про можливе завершення бойових дій. Трамп досі не визначився, як завершити конфлікт, який Вашингтон розпочав спільно з Ізраїлем у лютому.

Не відновлювати удари по Ірану його закликали лідери Саудівської Аравії та Туреччини, з якими президент США спілкувався телефоном протягом останніх двох тижнів. Зокрема, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман наголошував, що економічні санкції проти Тегерана вже дають результат, і просив Трампа відмовитися від нових атак.

Сам американський президент заявив, що міг би швидко завершити конфлікт, однак зважає на прохання союзників у регіоні.