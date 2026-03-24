"Вони хотіли б укласти угоду": Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї

У вівторок, 24 березня, під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився "ніколи не мати ядерної зброї".

Про це повідомляє Sky News.

Чи справді США ведуть переговори щодо Ірану?

Дональд Трамп заявив, що Тегеран наразі веде переговори з Вашингтоном і "говорить розсудливо".

Журналісти запитали у президента США, чи відправить він своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для обговорення можливого перемир'я з Іраном. У відповідь Трамп зазначив, що переговори вже тривають, у них також беруть участь держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду,

– сказав Трамп.

Крім того, американський лідер заявив, що Іран значною мірою втратив свої військові спроможності, включно з флотом, авіацією, системами зв'язку, протиповітряною обороною та ракетами.

За його словами, в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.

Трамп не вперше говорить про перемовини з Іраном