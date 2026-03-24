"Вони хотіли б укласти угоду": Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї.
- Трамп також повідомив, що Тегеран веде переговори з Вашингтоном, і в них беруть участь представники США, включно з держсекретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У вівторок, 24 березня, під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився "ніколи не мати ядерної зброї".
Про це повідомляє Sky News.
Чи справді США ведуть переговори щодо Ірану?
Дональд Трамп заявив, що Тегеран наразі веде переговори з Вашингтоном і "говорить розсудливо".
Журналісти запитали у президента США, чи відправить він своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для обговорення можливого перемир'я з Іраном. У відповідь Трамп зазначив, що переговори вже тривають, у них також беруть участь держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.
У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду,
– сказав Трамп.
Крім того, американський лідер заявив, що Іран значною мірою втратив свої військові спроможності, включно з флотом, авіацією, системами зв'язку, протиповітряною обороною та ракетами.
За його словами, в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.
Трамп не вперше говорить про перемовини з Іраном
Днем раніше, 23 березня, Дональд Трамп вже заявляв, що США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході. Як повідомив президент, удари по критичній інфраструктурі іранського режиму мають припинитись на 5 днів.
Водночас влада Ірану заперечила слова Дональда Трампа про перемовини. У Тегерані стверджують, що американський лідер заборонив атакувати енергетичну інфраструктуру після "жорсткого попередження з боку Ірану".
За даними Axios, представники США та Ірану можуть зустрітися вже цього тижня на території Пакистану. За попередніми даними, переговори можуть пройти в Ісламабаді або іншому місті країни, яка виступає як нейтральний майданчик для діалогу.