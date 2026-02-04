Іранські катери переслідували танкер США після "інциденту" з безпілотником

Іранські військові катери намагалися захопити танкер Stena Imperative під прапором США та погрожували висадкою на борт. Ситуацію врятував американський есмінець.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Що сталося на Близькому Сході?

Інцидент стався після того, як американський винищувач F-35 знищив іранський безпілотник Shahed-139, що наближався до авіаносця "Авраам Лінкольн" в Аравійському морі.

Довідка! Ударна група авіаносця "Лінкольн" є найпомітнішою частиною нарощування військової присутності США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій у січні 2026 року.

За кілька годин після цього два катери Корпусу вартових ісламської революції разом з іранським дроном Mohajer почали переслідувати американський танкер.

Американський есмінець за підтримки авіації супроводив танкер до безпечного району. Згодом Іран направив ще один безпілотник для спостереження за авіаносцем "Авраам Лінкольн", однак він перебував на безпечній відстані й не становив загрози.

Варто зазначити, що раніше про інцидент з іранськими катерами повідомляла британська компанія з морської безпеки Vanguard Tech, однак на той момент офіційного підтвердження з боку США не надходило.

Що відбувається між Іраном та США?