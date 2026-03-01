Іран призначив тимчасового верховного лідера замість Хаменеї

Після вбивства верховного аятоли Ірану Алі Хаменеї в країні обрали нового очільника. Ним став Аліреза Арафі.

Про це пишуть медіа, зокрема агенство ISNA.

Актуально Іран атакував столицю Саудівської Аравії – Ер-Ріяд

Що відомо про нового лідера Ірану?

Аятола Аліреза Арафі призначений членом-факіхом тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки Верховного лідера Ірану до обрання нового.

Це рішення ухвалили в рамках конституційного механізму перехідного періоду після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Рада складається з трьох осіб: президента Ірану, голови судової влади та представника-факіха з Ради вартових, де Арафі вже є членом як один із шести факихів, призначених безпосередньо Верховним лідером.

Зазначимо, Арафі – відомий клірик, голова системи семінарій Ірану, заступник голови Асамблеї експертів та близький соратник покійного Алі Хаменеї. Його призначення забезпечуватиме утримання влади в умовах кризи та ескалації конфлікту в регіоні.

Разом з тим Іран завдає рішучих ударів по низці країн Перської затоки у відповідь на дії США. Вибухи гриміли в ОАЕ, у Бахрейні, а також стало відомо, що 2 іранські балістичні ракети полетіли в напрямку Кіпра. Їхньою ціллю могли бути військові бази Великої Британії на острові.

Які подробиці військової операції проти Ірану?