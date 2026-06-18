Іран отримав перемогу: чому угода між Вашингтоном і Тегераном провальна для США

Угода між США та Іраном, яку підписали президенти Дональд Трамп Масуд Пезешкіан, викликала хвилю критики. Попри офіційні заяви про позитивний результат домовленостей, частина експертів вважає їх стратегічною поразкою для Вашингтона.

Ведучий Даніель Ткіє розповів 24 Каналу, що критика лунає не лише на Заході, а й усередині самого Ірану. Зокрема, представники іранського політичного керівництва заявляють, що домовленості нібито демонструють здатність Тегерана протистояти провідним світовим державам.

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Чому угоду вважають невигідною для США

Даніель Ткіє зазначив, що головною проблемою домовленостей є те, що вони фактично повертають ситуацію до стану, який існував до початку конфлікту.

Ормузька протока була відкрита до початку цієї війни. І зараз про що вони домовились? Про те, що було до початку війни. Про відкриття протоки, яка і так була відкрита. Про безпеку проходження суден, які і так до війни безпечно проходили,

– пояснив він.

Водночас після підписання угоди Іран отримує додатковий інструмент впливу на міжнародну спільноту через контроль над ситуацією в Ормузькій протоці. Тегеран тепер має "сильнішу карту", адже якщо виникне новий конфлікт, то там можуть почати шантаж і закривають протоку.

Чому США та Іран підписали угоду: дивіться відео

Ведучий 24 Каналу також зазначив, що ще одним недоліком домовленостей є відсутність чітких механізмів контролю над іранською ядерною програмою.

"Не домовились, хто саме буде той уран вивозити, хто його буде забирати. Можливо, вони (іранці – 24 Канал) дадуть частину урану США, а частину в себе залишать. Хто це проконтролює?", – наголосив він.

Чому Трамп погодився на угоду

Попри критику, Даніель Ткіє вважає, що адміністрація США була змушена погодитися на компроміс через внутрішньополітичні та економічні чинники.

Зокрема, ситуація навколо Ормузької протоки впливала на світові енергетичні ринки та ціни на пальне у Сполучених Штатах Америки, що могло позначитися на рейтингах Дональда Трампа напередодні виборів до Конгресу.

У нього не було вибору, крім як укласти таку погану, але хоч якусь угоду,

– підкреслив ведучий.

Він додав, що частина американських оглядачів уже називає результати переговорів серйозною невдачею для Вашингтона та порівнює їх із найбільш болючими зовнішньополітичними поразками США в минулому.

До слова, США та Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для майбутньої мирної угоди. Документ передбачає відкриття Ормузької протоки, послаблення американських санкцій проти Тегерана та переговори щодо іранської ядерної програми, які сторони мають завершити протягом 60 днів.