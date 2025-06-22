США попередили своїх громадян у всьому світі про небезпеку на тлі загострення на Близькому Сході

Державний департамент США випустив "глобальне попередження" для своїх громадян по всьому світу. У міністерстві закликали американців до підвищеної обережності за кордоном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Держдепу США.

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До чого закликали у Держдепі США своїх громадян

Повідомлення Державний департамент США випустив на тлі американських ударів по іранських ядерних об'єктах та погроз Тегерану здійснити обстріл у відповідь.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном. Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність,

– йдеться у повідомленні.

Журналісти Reuters також писали, що Міністерство національної безпеки США попередило про "підвищену загрозу" в Америці, посилаючись на можливість здійснення кібератак або цілеспрямованого насильства.

Правоохоронні органи у великих містах США посилили патрулювання, зокрема біля релігійних, культурних і дипломатичних об'єктів.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна "мобілізує всі можливості для захисту своїх інтересів безпеки та народу" після американської атаки по ядерних об'єктах. Водночас, якою саме буде ця відповідь, – глава іранського МЗС не уточнив.