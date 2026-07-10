Ізраїль попередив США про новий план Ірану щодо вбивства Трампа, – WSJ

Ізраїль передав Сполученим Штатам нові розвідувальні дані. Вони свідчать про новий план Ірану щодо вбивства президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

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Що відомо про плани Ірану щодо замаху на Трампа?

За словами співрозмовників видання, якщо інформація про плани Ірану щодо замаху на Дональда Трампа підтвердиться, це може свідчити про новий виток ескалації у протистоянні між Вашингтоном і Тегераном.

Іран уже багато років відкрито заявляє про намір помститися Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані – одного з командувачів Корпусу вартових Ісламської революції, який загинув унаслідок американського удару під час першої президентської каденції Трампа.

Під час спілкування з журналістами на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що залишається однією з головних цілей Ірану.

Вони хочуть прибрати лідера США – мене. Я є в кожному їхньому списку. Я бачив сьогодні вранці – я є абсолютно в кожному їхньому списку. І поки що, гадаю, мені трохи щастило, але це може тривати недовго,

– сказав Трамп.

Видання також зазначає, що останніми тижнями відносини між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу погіршилися через різні підходи до війни з Іраном.

Нетаньягу виступає за продовження ударів по Ірану та досягнення додаткових військових цілей, тоді як Трамп прагне завершити конфлікт, побоюючись його негативного впливу на світову економіку. Минулого місяця США уклали з Іраном крихке перемир'я.

Водночас 9 липня Трамп і Нетаньягу провели телефонну розмову. Як повідомили в офісі ізраїльського прем'єра, сторони домовилися продовжити координацію між двома країнами, а Трамп також поінформував Нетаньягу про останні дії США в регіоні Перської затоки.

За даними The Wall Street Journal, попри регулярні контакти між лідерами, останнім часом у їхніх відносинах дедалі частіше виникає напруження.

Нагадаємо, раніше видання Axios писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого військового протистояння з Іраном у районі Ормузької протоки. У Білому домі розглядають сценарій багатоденних або навіть багатотижневих бойових дій, якщо Тегеран атакуватиме торгівельні судна.