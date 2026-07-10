Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно о планах Ирана по покушению на Трампа?

По словам собеседников издания, если информация о планах Ирана по покушению на Дональда Трампа подтвердится, это может свидетельствовать о новом витке эскалации в противостоянии между Вашингтоном и Тегераном.

Иран уже много лет открыто заявляет о намерении отомстить Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани – одного из командующих Корпусом стражей Исламской революции, который погиб в результате американского удара во время первого президентского срока Трампа.

Во время общения с журналистами на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что остается одной из главных целей Ирана.

Они хотят устранить лидера США – меня. Я есть в каждом их списке. Я видел сегодня утром – я есть абсолютно в каждом их списке. И пока, думаю, мне немного везло, но это может длиться недолго,

– сказал Трамп.

Издание также отмечает, что в последние недели отношения между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ухудшились из-за разных подходов к войне с Ираном.

Нетаньяху выступает за продолжение ударов по Ирану и достижение дополнительных военных целей, тогда как Трамп стремится завершить конфликт, опасаясь его негативного влияния на мировую экономику. В прошлом месяце США заключили с Ираном хрупкое перемирие.

В то же время 9 июля Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор. Как сообщили в офисе израильского премьера, стороны договорились продолжить координацию между двумя странами, а Трамп также проинформировал Нетаньяху о последних действиях США в регионе Персидского залива.

По данным The Wall Street Journal, несмотря на регулярные контакты между лидерами, в последнее время в их отношениях все чаще возникает напряженность.

Напомним, ранее издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному военному противостоянию с Ираном в районе Ормузского пролива. В Белом доме рассматривают сценарий многодневных или даже многонедельных боевых действий, если Тегеран начнет проводить атаки против торговых судов.