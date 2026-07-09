Об этом сообщает The Times of Israel.

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Почему удар США так важен?

Этот железнодорожный мост является важным звеном транспортного коридора, соединяющего Иран с Китаем и Россией через Туркменистан и Казахстан. Его значение существенно возросло после блокировки США иранских портов в Персидском заливе, а с конца 2025 года этим маршрутом активно пользуется и Россия для перевозки грузов в Иран.

Впрочем, несмотря на ночную атаку, длительного прекращения работы коридора не прогнозируется – восстановление моста планируется завершить в ближайшее время.

К слову, американские военные провели атаку на еще одну железнодорожную ветку – между Тегераном и Мешхедом, из-за чего движение пассажирских поездов временно приостановили. Государственный телеканал IRIB сообщил, что пассажиры выражали возмущение из-за инцидента. В то же время Корпус стражей исламской революции обвинил США в преднамеренной попытке сорвать церемонию похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которая проходила в Мешхеде.

Напомним, в ночь на 9 июля США во второй раз подряд нанесли массированные удары по Ирану, атаковав почти 100 целей. Ранее американцы нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана в ответ на атаки Тегерана против торговых судов в Ормузском проливе.

Как сообщили в CENTCOM, под удар попали более 80 целей, среди которых системы ПВО, командные центры, радары, противокорабельные комплексы и катера Корпуса стражей исламской революции.

При этом США возобновили нефтяные санкции против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует, а переговоры с Тегераном утратили смысл.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал действия Вашингтона, подчеркнув, что ответ был необходим из-за нарушения Ираном режима прекращения огня.