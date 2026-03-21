Іран вдарив по місту Дімона: там розташований головний ядерний об'єкт Ізраїлю
- 21 березня Іран запустив балістичні ракети по Дімоні, де розташований головний ядерний об'єкт Ізраїлю.
- В результаті удару у кількох районах Дімони легкі поранення отримали 20 осіб.
21 березня Іран запустив балістичні ракети по Дімоні. Там розміщене "ядерне" серце Ізраїлю.
Увечері іранська балістика полетіла на Дімону – місто на півдні Ізраїлю. Цей населений пункт відомий тим, що тут розташований головний ядерний об'єкт країни. Про це пише Clash Report.
Що відомо про атаку на ізраїльську Дімону?
Вважається, що об'єкт включає ядерний реактор та завод з виробництва плутонію. За оцінками експертів, програма може мати потенціал для виготовлення 80 – 400 ядерних боєголовок.
Цей об'єкт був побудований у 1960-х роках за допомогою Франції. Він є ключовим елементом політики ядерної двозначності Ізраїлю, тобто країна не підтверджує і не заперечує наявність ядерної зброї.
Відомо, що це один із найбільш охоронюваних об'єктів країни.
У мережі тим часом поширюють кадри атаки іранських ракет на Дімону.
У кількох районах міста після ворожого удару легкі поранення отримали 20 осіб.
ЗМІ зазначають, що сьогоднішні авіаудари Ізраїлю були, ймовірно, спрямовані на іранський ядерний об'єкт Натанз.
Конфлікт на Близькому Сході: перебіг останніх подій
Іран атакував базу США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія двома балістичними ракетами. Ракети не досягли цілі. Це може бути перша спроба Ірану застосувати балістичні ракети проміжної дальності для ударів за межами Близького Сходу. Експерти відзначають, що навіть невдала атака показова: відстань від Ірану до Дієго-Гарсія – близько 4000 кілометрів, що відповідає ракетам проміжної дальності (3000 – 5500 кілометрів). Раніше Тегеран офіційно заявляв, що його ракетна програма обмежується дальністю до 2000 кілометрів, однак ця атака демонструє інше.
Пентагон розглядає сценарії розгортання американських сухопутних сил в Ірані, проте президент Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. До регіону вже спрямовано тисячі морських піхотинців, включаючи підрозділи 82-ї повітряно-десантної дивізії та Морський експедиційний підрозділ.
За понад три тижні конфлікту з Іраном США та Ізраїль не виконали свій первинний план – швидко знищити верхівку режиму і змусити його впасти. Професор американістики Скотт Лукас пояснює, що атаки на енергетику, транспорт та військові об'єкти поки не змусили режим здатися.
Лукас пояснює, що конфлікт може тривати доти, поки високі світові ціни на нафту та енергію не почнуть створювати проблеми в США, що знизить популярність Трампа і може вплинути на результати проміжних виборів у 2026 році.