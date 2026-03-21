Іран вдарив по місту Дімона: там розташований головний ядерний об'єкт Ізраїлю

21 березня Іран запустив балістичні ракети по Дімоні. Там розміщене "ядерне" серце Ізраїлю.

Увечері іранська балістика полетіла на Дімону – місто на півдні Ізраїлю. Цей населений пункт відомий тим, що тут розташований головний ядерний об'єкт країни. Про це пише Clash Report.

Що відомо про атаку на ізраїльську Дімону?

Вважається, що об'єкт включає ядерний реактор та завод з виробництва плутонію. За оцінками експертів, програма може мати потенціал для виготовлення 80 – 400 ядерних боєголовок.

Цей об'єкт був побудований у 1960-х роках за допомогою Франції. Він є ключовим елементом політики ядерної двозначності Ізраїлю, тобто країна не підтверджує і не заперечує наявність ядерної зброї.

Відомо, що це один із найбільш охоронюваних об'єктів країни.

У мережі тим часом поширюють кадри атаки іранських ракет на Дімону.

У кількох районах міста після ворожого удару легкі поранення отримали 20 осіб.

ЗМІ зазначають, що сьогоднішні авіаудари Ізраїлю були, ймовірно, спрямовані на іранський ядерний об'єкт Натанз.

