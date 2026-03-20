Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що пройшло вже майже 3 тижні з початку операції, але США та Ізраїль поки не впоралися з першочерговим завданням. Вірогідно, що там хотіли скинути місцевий режим.

Що зараз відбувається в Ірані?

Ймовірно, там вважали, що достатньо буде знищити верховного лідера та вищих посадовців, після чого режим впаде. Однак вони встояли і почали удари у відповідь по всьому Близькому Сходу.

Сполучені Штати та Ізраїль тепер почати бити не лише по військових об'єктах. І це вже спричиняє певні питання.

Я не говорю, що вони діють, як Кремль. Але з точки зору тактики вони поводяться схоже на росіян. Ви атакуєте енергетичні об'єкти, транспортні об'єкти, просто намагаючись знищити країну та її здатність функціонувати. Це досі не змусило режим здатися. І не думаю, що це станеться ось так,

– сказав Лукас.

Ці атаки впливають на думку навіть тих іранців, які не підтримують режим. Вони не можуть підтримувати те, що США та Ізраїль фактично знищують їхню країну, як вони б не ненавиділи режим.

Як може завершитися конфлікт?

На думку Лукаса, деякі країни Перської затоки вже намагаються переконати Трампа, що варто було б з цим закінчувати. Вже була, до прикладу, розмова еміра Катару з президентом США.

Ймовірно, усе буде продовжуватися до того моменту, поки світові ціни на нафту не почнуть тиснути на Трампа. Його адміністрація неодноразово хвалилася тим, що знизила ціни на бензин. Тепер вони так говорити не можуть. А разом з цінами на бензин почнуть підійматися ціни на електроенергію, продукти тощо. Тоді піде сповільнення американської економіки.

Тож, якщо операція не завершиться упродовж наступних кількох днів або тижнів, то Трамп з командою почне втрачати прихильників у США. Тоді все може дійти до того, що республіканці не будуть переобрані на проміжних виборах до Конгресу у листопаді 2026 року. А вони цього бояться.

Вчора представники адміністрації Трампа дуже старалися сказати, що все це триватиме лише кілька тижнів. А ріст цін – короткостроковий. Можливо, наступного тижня країни Перської затоки звернуться до людей Трампа та ще раз скажуть, що все це шкодить світовій економіці,

– зазначив Лукас.

Ситуація в Ірані