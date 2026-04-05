Іран зухвало відповів на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

Дональд Трамп погрожує Іраном "пеклом", якщо той до 7 квітня не розблокує Ормузьку протоку. У Тегерані тим часом не поспішаються здаватися.

Так, речник адміністрації президента Ірану Сейєд Мехді Табатабаї заявив, що Іран відкриє Ормузьку протоку лише після отримання компенсації за збитки, завдані війною. Про це пише The Guardian.

Які вимоги Іран висуває для відкриття Ормузької протоки?

За словами чиновника, у Тегерані хочуть запровадити "новий правовий режим". Він передбачатиме стягнення транзитних платежів із суден, які проходять через протоку. За планом іранської влади, ці кошти мають піти на покриття збитків, які країна зазнала через бойові дії.

Окрім того, Табатабаї сказав, що Трамп вдався до нецензурної лексики, бо перебуває у відчаї. Він звинуватив президента США в розпалюванні "повномасштабної війни в регіоні".

Ті нісенітниці, погрози і нецензурні висловлювання, які сьогодні озвучив Трамп, є наслідком суцільного розпачу та гніву,

– зазначив іранський високопосадовець.

Мохаммад-Багер Галібаф, спікер парламенту Ірану, у дописі в соціальних мережах також відповів на погрози Трампа. Він заявив, що президент США своїми діями наближає кожну американську родину до "пекла" і масштабну ескалацію в усьому регіоні.

Галібаф наголосив, що, на його думку, досягти результатів через воєнні злочини неможливо, і підкреслив: єдиний шлях до вирішення ситуації – це повага до прав іранського народу та припинення небезпечної конфронтації.

Окрім того, у Тегерані пригрозили дзеркальною відповідь у разі американських ударів по іранській інфраструктурі.

Що відомо про ультиматум Трампа Ірану?