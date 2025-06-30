Ображені за підтримку Ізраїлю: Іран вручив Україні ноту протесту і пригрозив відповідальністю

Іран, "Шахеди" якого ледь не щоночі атакують українські міста, до свого МЗС викликало голову української дипломатичної місії в Тегерані Кирила Позднякова. Там дипломату вручили ноту протесту.

Іран образився за те, що Україна підтримала Ізраїль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISNA.

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У чому саме Іран звинувачує Україну

Позднякова викликали до МЗС Ірану на знак протесту проти "необґрунтованих коментарів деяких українських посадовців щодо агресії сіоністського режиму та США".

Йому було передано "рішучі протести" Ірану з цього приводу. Щоправда, про що саме йшлося, іранська сторона не уточнила.

Підтримуючи військову агресію сіоністського режиму, українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов'язання України щодо дотримання принципів та цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй та чотирьох Женевських конвенцій, а також підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що тягне за собою міжнародну відповідальність уряду України,

– заявив начальник Першого Євразійського департаменту Міністерства закордонних справ, вручаючи ноту протесту українському представнику.

Тимчасовому повіреному у справах України також було вказано на наслідки повторення "цих ворожих та провокаційних позицій українського режиму" щодо Ірану.