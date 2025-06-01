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Геополітика Близький Схід Іран запустив ракети по базі США в Катарі та Іраку, – ЗМІ
23 червня, 19:54
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Іран запустив ракети по базах США в Катарі та Іраку, – ЗМІ

Тимур Єремьянц

Іран обстріляв американську базу в Катарі 23 червня – одну з найбільших баз Сполучених Штатів у регіоні. Також ударів зазнав об'єкт в Іраку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на джерело Sky news, обізнане з ситуацією.

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Що відомо про іранську атаку

У мережі з'явилася інформація про іранський обстріл американської авіабази Аль-Удейд у Катарі. У Sky News зазначили, що це одна з найбільших баз США у регіоні, де також розміщувався невеликий контингент Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Ймовірні кадри атаки, які ширяться мережею: дивіться відео

 

 