США самостійно знищили два свої літаки під час порятунку члена екіпажу F-15 з Ірану

Вранці 5 квітня американські війська знайшли члена екіпажу винищувача F-15E, який був збитий над віддаленим районом Ірану. Трамп розповів, що пораненого офіцера врятували "з глибин гір Ірану" і назвав його "дуже шанованим полковником".

Водночас під час місії американським військовим довелося знищити два свої літаки. Про це пише CBS News.

Дивіться також США завершили місію з порятунку екіпажу літака збитого Іраном: яка доля другого пілота

Як пройшла операція порятунку американського пілота?

За словами Трампа, американські війська провели "сім годин над Іраном", перш ніж знайшли зниклого військового.

Офіцер отримав травми, але "з ним все буде гаразд". Його доставили до Кувейту для лікування.

Загалом у пошуковій операції брали участь десятки співробітників сил спеціального призначення та кілька десятків військових літаків та гелікоптерів, озброєних "найсмертоноснішою зброєю у світі". Під час військової операції використовувалися бомби та вогневий удар, аби утримати іранські війська якомога далі.

Операція не минулася без втрат. Два транспортні літаки, які мали вивезти рятувальні команди, не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані. Їх знищили, щоб запобігти захопленню ворогом. Команди натомість вилетіли на трьох додаткових літаках.

До місії було також залучене ЦРУ, яке розпочало рятувальну кампанію з обману, поширюючи в Ірані інформацію про те, що американські війська вже знайшли офіцера та проводять наземну евакуацію.

Що відомо про збиття F-15?