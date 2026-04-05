США самостійно знищили два свої літаки під час порятунку члена екіпажу F-15 з Ірану
- Американські війська провели операцію з порятунку пілота F-15E з Ірану, яка тривала сім годин і включала використання десятків військових літаків та гелікоптерів.
- Під час операції було знищено два транспортні літаки, щоб запобігти їх захопленню ворогом.
Вранці 5 квітня американські війська знайшли члена екіпажу винищувача F-15E, який був збитий над віддаленим районом Ірану. Трамп розповів, що пораненого офіцера врятували "з глибин гір Ірану" і назвав його "дуже шанованим полковником".
Водночас під час місії американським військовим довелося знищити два свої літаки. Про це пише CBS News.
Як пройшла операція порятунку американського пілота?
За словами Трампа, американські війська провели "сім годин над Іраном", перш ніж знайшли зниклого військового.
Офіцер отримав травми, але "з ним все буде гаразд". Його доставили до Кувейту для лікування.
Загалом у пошуковій операції брали участь десятки співробітників сил спеціального призначення та кілька десятків військових літаків та гелікоптерів, озброєних "найсмертоноснішою зброєю у світі". Під час військової операції використовувалися бомби та вогневий удар, аби утримати іранські війська якомога далі.
Операція не минулася без втрат. Два транспортні літаки, які мали вивезти рятувальні команди, не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані. Їх знищили, щоб запобігти захопленню ворогом. Команди натомість вилетіли на трьох додаткових літаках.
До місії було також залучене ЦРУ, яке розпочало рятувальну кампанію з обману, поширюючи в Ірані інформацію про те, що американські війська вже знайшли офіцера та проводять наземну евакуацію.
Що відомо про збиття F-15?
Збиття винищувача F-15E стало першим випадком, коли американський винищувач був збитий у бойових діях за понад 20 років, розповів бригадний генерал ВПС у відставці Х'юстон Кантвелл, колишній пілот винищувача F-16. Іранська революційна варта взяла на себе відповідальність за удар.
Пілот F-15E безпечно катапультувався і був врятований двома військовими гелікоптерами. Але один із бортів був уражений вогнем зі стрілецької зброї, унаслідок чого члени екіпажу на борту отримали поранення. Попри це гелікоптер безпечно приземлився.
Окрім того, літак A-10 Warthog, який брав участь у пошуковій місії, загорівся та був пошкоджений. Пілот Warthog катапультувався над Перською затокою.
Загалом, за словами Пентагону, з початку війни в Ірані було збито щонайменше 4 американські винищувачі, але 3 з них – дружнім вогнем. По них відпрацювали сили ППО Кувейту.