Перемир'я під загрозою: Іран звинувачує США у зриві угоди
Іран звинуватив США у порушенні 3 з 10 пунктів рамкової угоди ще до початку переговорів. Тегеран сумнівається у доцільності контактів з Вашингтоном.
Подібну позицію з цього приводу висловив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф. Про це повідомляє Associated Press.
У чому Іран звинувачує США?
Після понад місяця війни на Близькому Сході США та Іран погодилися на перемир'я терміном на 2 тижні. Утім, домовленості опинилися під загрозою зриву через розбіжності, оскільки обидві сторони претендують на перемогу.
Ключова фігура в переговорах Мохаммад Багер Галібаф назвав припинення вогню та переговори зі США безглуздими, адже Вашингтон, на його думку, порушив домовленості, викладені в умовах для завершення конфлікту.
За його словами, йдеться про продовження атак на Ліван, порушення повітряного простору Ірану дроном та позицію адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо недопустимості збагачення країною урану.
AP повідомляє, що відповідна заява іранського високопосадовця пролунала незадовго після оголошення Білим домом того, що Джей Ді Венс очолить делегацію США на переговорах в Ісламабаді, які пройдуть незабаром.
Що відбувається між Іраном і США?
Нещодавно Іран заявив про повторне закриття Ормузької протоки для нафтових танкерів після нових масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Водночас судна в Перській затоці отримали попередження від ВМС Ірану.
Своєю чергою Дональд Трамп висунув повторну погрозу Ірану стосовно можливого застосування "безпрецендентної сили", якщо Тегеран не дотримуватиметься усіх умов двотижневого припинення вогню.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав угоду американської та іранської сторін про 2-тижневе припинення вогню крихким перемир’ям. Він зазначив, що в Ірані не всі хочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами.