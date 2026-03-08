В Ірані обрали нового лідера, але імʼя не розкривають
- В Ірані обрали нового лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї, але його ім'я поки не розголошують.
- Вибори нового лідера проводили 88 священнослужителів з Асамблеї експертів, і офіційне оголошення результатів ще не зроблено.
В Ірані обрали нового національного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Його ім’я поки що не розголошують.
Про ухвалене рішення повідомив член іранської Асамблеї експертів Ахмад Аламолхода, пише ВВС.
Дивіться також У Трампа мало часу: експерт спрогнозував найімовірніший сценарій щодо операції в Ірані
Що відомо про обрання нового лідера?
В Ірані відбулися вибори нового національного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.
За його словами Ахмада Аломолхода, рішення вже ухвалене, і нового лідера обрано. Водночас він не назвав, хто саме став наступником Хаменеї.
Нового верховного лідера Ірану обирали 88 священнослужителів, які входять до Асамблеї експертів – органу, відповідального за призначення найвищого духовного керівника країни.
Іранське агентство Mehr повідомляє, що публічну заяву щодо результатів виборів має зробити глава секретаріату Асамблеї експертів Хоссейні Бушехрі. Станом на зараз офіційного оголошення ще не було.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Ізраїль має намір переслідувати потенційних наступників загиблого аятоли Хаменеї, що може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.
Чи можливе повалення режиму аятол?
Видання The Washington Post повідомляє, що американська розвідка скептично оцінює ймовірність падіння режиму аятол в Ірані, зважаючи на стійкість іранських державних інституцій. За словами аналітиків, навіть військова операція США навряд чи призведе до усунення військової та релігійної верхівки країни.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір впливати на визначення наступного керівника Ірану. Водночас він висловив невдоволення можливим призначенням Моджтаби Хаменеї.
Тим часом телеканал NBC News повідомляє, що Трамп також обговорював можливість розгортання американських військ на території Ірану, однак остаточного рішення з цього питання поки що не ухвалено.