В Ірані обрали нового лідера, але імʼя не розкривають

В Ірані обрали нового національного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Його ім’я поки що не розголошують.

Про ухвалене рішення повідомив член іранської Асамблеї експертів Ахмад Аламолхода, пише ВВС.

Що відомо про обрання нового лідера?

В Ірані відбулися вибори нового національного лідера після загибелі аятоли Алі Хаменеї.

За його словами Ахмада Аломолхода, рішення вже ухвалене, і нового лідера обрано. Водночас він не назвав, хто саме став наступником Хаменеї.

Нового верховного лідера Ірану обирали 88 священнослужителів, які входять до Асамблеї експертів – органу, відповідального за призначення найвищого духовного керівника країни.

Іранське агентство Mehr повідомляє, що публічну заяву щодо результатів виборів має зробити глава секретаріату Асамблеї експертів Хоссейні Бушехрі. Станом на зараз офіційного оголошення ще не було.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ізраїль має намір переслідувати потенційних наступників загиблого аятоли Хаменеї, що може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.

Чи можливе повалення режиму аятол?