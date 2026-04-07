В Ірані знайшли документи американської військової, яка врятувала члена екіпажу збитого F-15

Іранські державні медіа опублікували зображення документів, які, ймовірно, належать одному з членів пошуково-рятувальної команди Сил спеціальних операцій США. Вона займалася пошуком та евакуацією офіцера систем озброєння (WSO) зі збитого винищувача F-15E.

Як повідомляє "Мілітарний" після аналізу фото, оприлюднених виданням Tehran Times, серед знайдених речей – загальна перепустка міноборони США та короткостроковий дозвіл на перебування, виданий прикордонною службою Ізраїлю.

Що відомо про військову США, документи якої знайшли іранці?

Документи, за даними медіа, належать Аманді М. Райдер, майору Повітряних сил США. Їх нібито виявили на місці одного зі знищених самими американцями під час евакуації спеціалізованих літаків HC-130J Combat King II. Ці літаки використовуються для координації та дозаправки пошуково-рятувальних груп.

Знайдені іранцями документи / Фото Tehran Times

При цьому зазначається, що майор Райдер не могла бути врятованим членом екіпажу збитого F-15, оскільки попередні повідомлення вказують: врятований офіцер систем озброєння має звання полковника та є чоловіком.

Відомо, що для порятнку пілотів зазвичай залучають 24-ту ескадрилью спеціальної тактики Повітряних сил США, яка використовує літаки HC-130J та вертольоти AH-6 Little Bird.

Підрозділ входить до складу Сил спеціальних операцій Повітряних сил США та підпорядковується Об'єднаному командуванню ССО США. Втім, чи справді майор Райдер належала до цього підрозділу, наразі невідомо – не виключено, що до операції могли залучатися й додаткові допоміжні сили.

Аналіз відкритих джерел, проведений виданням, показує, що Аманда М. Райдер проходила підготовку в програмі Reserve Officers' Training Corps і отримала звання другого лейтенанта Повітряних сил США у травні 2014 року.

На початку 2016 року вона вже служила у званні другого лейтенанта як член екіпажу 366-ї ескадрильї технічного обслуговування обладнання. Цей підрозділ відповідає за технічне забезпечення та обслуговування літаків F-15E/SG. Також він відповідає за підготовку пілотів і надає підтримку в реальних операціях по всьому світу.

Жодних більш пізніх даних про кар'єру або можливе подальше місце служби Аманди М. Райдер у відкритих джерелах не виявлено.

Що відомо про збиття F-15 і пошуки пілота?