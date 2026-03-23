В Ірані стверджують, що жодних переговорів з Трампом не було
Влада Ірану заперечила слова президента США Дональда Трампа про перемовини. У Тегерані кажуть, що він "відступає" після попередження Ірану.
Про це повідомляє AP з посиланням на іранські ЗМІ.
Що кажуть про переговори в Ірані?
Іранські медіа, пов'язані з КВІР, спочатку заявили, що жодних переговорів із Дональдом Трампом не було.
Згодом інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Мовляв, так Трамп виграє час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації.
Водночас посольство Ірану в Кабулі заявило, що американський лідер заборонив атакувати енергетичну інфраструктуру після "жорсткого попередження з боку Ірану".
У Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану зазначили, що Трамп і США нібито знову зазнали поразки.
Битва триває… і це ще одна поразка для диявола,
– цитує Clash Report.