В Ірані стверджують, що жодних переговорів з Трампом не було

Влада Ірану заперечила слова президента США Дональда Трампа про перемовини. У Тегерані кажуть, що він "відступає" після попередження Ірану.

Про це повідомляє AP з посиланням на іранські ЗМІ.

Що кажуть про переговори в Ірані?

Іранські медіа, пов'язані з КВІР, спочатку заявили, що жодних переговорів із Дональдом Трампом не було.

Згодом інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Мовляв, так Трамп виграє час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації.

Водночас посольство Ірану в Кабулі заявило, що американський лідер заборонив атакувати енергетичну інфраструктуру після "жорсткого попередження з боку Ірану".

У Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану зазначили, що Трамп і США нібито знову зазнали поразки.

Битва триває… і це ще одна поразка для диявола,

– цитує Clash Report.

Про які результати перемовин повідомили в США?