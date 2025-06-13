В Ірані підняли червоний прапор помсти та оголосили "початок знищення Ізраїлю"

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про помсту за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем.

Корпус вартових ісламської революції пригрозив Ізраїлю помстою за вбивство свого лідера, генерала Хоссейна Саламі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Іран готує помсту Ізраїлю

Над мечеттю Джамкаран у місті Кум підняли червоний прапор. У шиїтській традиції він символізує несправедливу смерть і заклик до кривавої помсти.

Підняття прапора пов'язане загибеллю Хоссейна Саламі унаслідок ізраїльських ударів по Ірану у ніч проти 13 червня. Іранські військові заявили, що діятимуть у відповідь "без обмежень".

За словами речника збройних сил Ірану Абольфазла Шекарчі, атака на ядерні об'єкти й армійське командування отримає жорстку відповідь.

За даними місцевих ЗМІ, влада Ірану вважає, що останні дії Ізраїлю можуть означати початок краху його державності.

Підняття прапору помсти в Ірані: дивіться відео

Що відомо про атаку Ізраїля

Нагадаємо, що Іран зазнав ударів з боку Ізраїля вночі 13 червня. Відомо, що Ізраїль почав мобілізацію десятків тисяч резервістів, а внаслідок атаки загинули зокрема командувач КВІР Хоссейна Саламі та колишній глава національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

Іран запустив по Ізраїлю сотню ударних дронів. Водночас Ізраїль звинуватив Іран у розробці чіткого плану ліквідації їхньої держави.