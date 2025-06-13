Там зазначають, що Іран нібито хотів зруйнувати Ізраїль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Армію оборони Ізраїлю, яка розкрила іранський план.

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Ізраїль пояснив свою атаку на Іран

У ЦАХАЛ зауважили, що протягом багатьох років Іран тероризував Ізраїль, розробляючи ядерну зброю, вдосконалюючи ракети та боєголовки великої дальності, а також фінансуючи та спрямовуючи "терористичних маріонеток" по всьому Близькому Сходу.

Мета знищення Ізраїлю корениться в основоположних принципах екстремістського режиму, і лідери режиму відкрито про це заявляють. В останні роки, і особливо з початку війни, Розвідувальне управління Армії оборони Ізраїлю зібрало та проаналізувало величезну кількість розвідувальних матеріалів, які розкривають, що режим має конкретний план знищення Ізраїлю, який вони називають "Планом знищення Ізраїлю",

– йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Там додали, що Іран просував плани спільного наземного наступу проти Ізраїлю на кількох фронтах одночасно.

У зібраних під час війни ізраїльською армією матеріалах йдеться про координацію між іранським режимом та лідерами ХАМАС та Хезболли, зокрема після подій 7 жовтня, коли відбулося вторгнення угруповання ХАМАС в Ізраїль.

Зазначається, що це демонструє, як режим Ірану планує переозброїти терористичні організації.

Держава Ізраїль не залишилася без вибору. Армія оборони Ізраїлю зобов'язана діяти для захисту громадян Держави Ізраїль і продовжуватиме це робити,

– додали у ЦАХАЛ.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також заявив, що країна розпочала цілеспрямовану операцію з "нейтралізації безпосередньої та екзистенційної загрози" народу. За його словами, це "необхідне право та святий обов'язок захищати себе".

Він додав, що міжнародна спільнота лише спостерігала, як Іран продовжував радикалізувати та дестабілізувати регіон за допомогою своїх посередників та працював над розвитком свого військового ядерного потенціалу та розширенням арсеналу балістичних ракет.