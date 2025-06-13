Там отмечают, что Иран якобы хотел разрушить Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля, которая раскрыла иранский план.

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Израиль объяснил свою атаку на Иран

В ЦАХАЛ отметили, что в течение многих лет Иран терроризировал Израиль, разрабатывая ядерное оружие, совершенствуя ракеты и боеголовки большой дальности, а также финансируя и направляя "террористических марионеток" по всему Ближнему Востоку.

Цель уничтожения Израиля коренится в основополагающих принципах экстремистского режима, и лидеры режима открыто об этом заявляют. В последние годы, и особенно с начала войны, Разведывательное управление Армии обороны Израиля собрало и проанализировало огромное количество разведывательных материалов, которые раскрывают, что режим имеет конкретный план уничтожения Израиля, который они называют "Планом уничтожения Израиля",

– говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там добавили, что Иран продвигал планы совместного наземного наступления против Израиля на нескольких фронтах одновременно.

В собранных во время войны израильской армией материалах говорится о координации между иранским режимом и лидерами ХАМАС и Хезболлы, в частности после событий 7 октября, когда произошло вторжение группировки ХАМАС в Израиль.

Отмечается, что это демонстрирует, как режим Ирана планирует перевооружить террористические организации.

Государство Израиль не осталось без выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать для защиты граждан Государства Израиль и будет продолжать это делать,

– добавили в ЦАХАЛ.

Президент Израиля Ицхак Герцог также заявил, что страна начала целенаправленную операцию по "нейтрализации непосредственной и экзистенциальной угрозы" народу. По его словам, это "необходимое право и святая обязанность защищать себя".

Он добавил, что международное сообщество только наблюдало, как Иран продолжал радикализировать и дестабилизировать регион с помощью своих посредников и работал над развитием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет.