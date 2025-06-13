Тривожних дзвіночків усе більше: є ймовірність, що Іран оголосить війну Ізраїлю

Ізраїль атакував 13 червня Іран, уразивши низку ядерних об'єктів країни. Іран у відповідь запустив ракети. Навряд чи цього разу все обмежиться тільки обміном ударами. Така риторика звучить з обох боків.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що ізраїльська частина удару по Ірану буде тривати декілька днів.

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Що задумав Ізраїль, як діятиме Іран

З третьої години ночі й дотепер завдано декілька хвиль ударів ракетами. Ізраїль, зі слів політтехнолога, на цьому не зупинятиметься. Спочатку він вибивав іранські системи ППО, тепер, коли це частково зроблено, б'є по військових цілях.

Він не буде зупинятися тільки на ураженні ядерних об'єктів. Він збирається зменшити потенціал іранської армії,

– припустив Шейтельман.

Політтехнолог підкреслив, що удари будуть ймовірно по складах балістичних ракет, яких в Ірану десятки тисяч. Скільки безпілотників там невідомо, але й склади з ними теж будуть уражати. Шейтельман припустив, що може бути потоплений іранський флот.

"Іран сьогодні ймовірно офіційно оголосить війну Ізраїлю, можливо і Сполученим Штатам Америки як його союзнику. Саме тому США днями раніше евакуювали свої посольства з Іраку, Кувейту, а з Бахрейну сім'ї американських військовослужбовців", – озвучив політтехнолог.

Ізраїль готується відповідати на удари з боку Ірану, а населення попередили про те, що люди будуть вимушені перебувати в укриттях в рази більше часу, ніж зазвичай. Міжнародний аеропорт там закритий.

"Сьогодні ще прийшла вперше новина про те, що ізраїльські авіакомпанії евакуювали свої літаки, вони полетіли в Європу. Адже очевидно, що Іран намагатиметься бити по аеропортах. Іранські пасажирські літаки теж полетіли з Тегерану", – розповів Шейтельман.

В Ізраїлі наразі шкільні канікули, потяги нині курсують рідко і за скороченим графіком. Населення завмерло в очікування удару від Ірану. Політтехнолог нагадав, що минулого разу Іран вдарив сотнями балістичних ракет. Цього разу, з його слів, країна ймовірно завдасть у відповідь в рази більшого удару.

Можуть розпочатися удари з сусідніх територій, зокрема Лівану, де перебуває "Хезболла". Іран спробує підняти арабський світ на війну проти Ізраїлю,

– озвучив Шейтельман.

США заявили, що готові захищати Ізраїль. Тому вони надіслали туди 20 тисяч ракет, щоб авіація могла збивати іранські дрони. Європа відреагувала на ці події, першим з європейських лідерів виступив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він закликав обидві сторони знизити напруженість. Цією заявою, як зауважив політтехнолог, він Ізраїль не підтримав.

Зазначимо, що на думку військового експерта Олександра Мусієнка на тлі цієї ситуації для України виникли як плюси, так і мінуси. Він розповів, як операція Ізраїлю проти Ірану вплине на нашу країну.