Радбез ООН збере екстрене засідання на тлі атак на Іран
- Рада Безпеки ООН збере екстрене засідання 13 червня для обговорення атак Ізраїлю на Іран.
- Світові лідери, такі як Трамп, Путін, Макрон та інші, проводять переговори щодо ситуації.
Після останніх ударів Ізраїлю по Ірану Рада Безпеки ООН збереться на засідання для обговорення ситуації. Тим часом світові лідери проводять серію переговорів після атак Ізраїля.
Радбез ООН збереться у п'ятницю, 13 червня, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Світові лідери реагують на конфлікт
За повідомленням офісу ізраїльського прем'єра, Біньямін Нетаньягу планує телефонну розмову із Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. Також очікується його розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Західні ЗМІ передають, що Трамп вже поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Макрон і Стармер провели тристоронні переговори щодо атак Ізраїлю на Іран.
За словами Мерца, сторони "домовилися залишатися в тісному контакті" щодо перебігу ситуації на Близькому Сході.
Крім того, у листі міністр закордонних справ Ірану до Радбезу Сеєд Аббаса Аракчі наголосив, що умисний збройний напад на ядерні об'єкти, які перебувають під міжнародним контролем, є грубим порушенням норм міжнародного права.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа дала "зелене світло" Ізраїлю для атаки Ірану. Двоє ізраїльських чиновників заявили, що президент Трамп і його команда насправді не були проти ударів по Ірану, а лише удавали, що нібито засуджують ситуацію.