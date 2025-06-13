Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 13 июня, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Мировые лидеры реагируют на конфликт

По сообщению офиса израильского премьера, Биньямин Нетаньягу планирует телефонный разговор с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Также ожидается его разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Западные СМИ передают, что Трамп уже пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон и Стармер провели трехсторонние переговоры относительно атак Израиля на Иран.

По словам Мерца, стороны "договорились оставаться в тесном контакте" относительно хода ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, в письме Совбезу министр иностранных дел Ирана Сееда Аббаса Аракчи подчеркнул, что умышленное вооруженное нападение на ядерные объекты, которые находятся под международным контролем, является грубым нарушением норм международного права.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" Израилю для атаки Ирана. Двое израильских чиновников заявили, что президент Трамп и его команда на самом деле не были против ударов по Ирану, а лишь делали вид, что якобы осуждают ситуацию.