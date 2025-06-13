Впрочем, по состоянию на сейчас опасности из-за этого нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об утечке радиации

Clash Report со ссылкой на иранскую организацию по атомной энергии сообщает, что внутри ядерного объекта, реактора, в Натанзе обнаружили радиацию. Несмотря на это, извне не фиксируют утечки загрязнения.

Причин для беспокойства нет. Внутри объекта необходима очистка; ущерб оценивается,

– говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, Израиль уничтожил два реактора, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатории Ирана. Во время атаки на Тегеран погиб командующий КСИР.

К слову, в МАГАТЭ подтверждали удар Израиля по ядерному реактору в Натанзе. Гендиректор заявил, что агентство находится на связи с иранскими властями и своими инспекторами в стране по уровню радиации.