Радбез ООН збереться у п'ятницю, 13 червня, щоб обговорити ситуацію, що склалася навколо Ірану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Світові лідери реагують на конфлікт

За повідомленням офісу ізраїльського прем'єра, Біньямін Нетаньягу планує телефонну розмову із Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. Також очікується його розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Західні ЗМІ передають, що Трамп вже поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Макрон і Стармер провели тристоронні переговори щодо атак Ізраїлю на Іран.

За словами Мерца, сторони "домовилися залишатися в тісному контакті" щодо перебігу ситуації на Близькому Сході.

Крім того, у листі міністр закордонних справ Ірану до Радбезу Сеєд Аббаса Аракчі наголосив, що умисний збройний напад на ядерні об'єкти, які перебувають під міжнародним контролем, є грубим порушенням норм міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа дала "зелене світло" Ізраїлю для атаки Ірану. Двоє ізраїльських чиновників заявили, що президент Трамп і його команда насправді не були проти ударів по Ірану, а лише удавали, що нібито засуджують ситуацію.